Какая ситуация сейчас в украинской энергосистеме и какие графики отключения света в Харьковской области запланировали на 24 марта 2025 года.

Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Харьковской области в понедельник, 24 марта 2025 года, пишет Политека.

Как сообщают в "Укрэнерго", энергетики продолжают работы по восстановлению энергосистемы после массированных ракетных и дроновых атак со стороны рф.

При этом наблюдается небольшое уменьшение потребления электроэнергии благодаря тому, что в большинстве регионов царит солнечная погода, которая повышает производительность бытовых солнечных электростанций, пишет Политека.

В Люботинской общине 24 марта 2025 графики отключения света будут действовать с 9:00:23 до 16:09:59 в следующих населенных пунктах:

городе Люботин (ул. Медвежий);

селе Мищенки (улицы Ольшанская, Весенняя, Вишневая, Космическая, Летняя, Мичурина, Мирная, Протоновская, Степная, Широкая, пер. Весенний);

селе Нестеренко (улицы Елены Пчилки; Дарвина, Набережная, Ленина, Полтавский путь, въезды Дарвина и Набережный);

с. Смородское (сад.тов.Смородское-1);

с. Манченко (ул.Культуры, Руслана Шимона, Ивана Богуна, Дачная, Железнодорожная, Уютная, Коцюбинского, Леси Украинки, пер. Казацкий, Веселый, Коцюбинского, Леси Украинки);

с. Майское (ул.Фабричная);

с. Ударне (пер.Ударний).

В Харькове и других населенных пунктах области пока о графиках отключения света на 24 марта не сообщалось.

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