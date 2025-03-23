Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Харьковской области в понедельник, 24 марта 2025 года, пишет Политека.
Как сообщают в "Укрэнерго", энергетики продолжают работы по восстановлению энергосистемы после массированных ракетных и дроновых атак со стороны рф.
При этом наблюдается небольшое уменьшение потребления электроэнергии благодаря тому, что в большинстве регионов царит солнечная погода, которая повышает производительность бытовых солнечных электростанций, пишет Политека.
В Люботинской общине 24 марта 2025 графики отключения света будут действовать с 9:00:23 до 16:09:59 в следующих населенных пунктах:
- городе Люботин (ул. Медвежий);
- селе Мищенки (улицы Ольшанская, Весенняя, Вишневая, Космическая, Летняя, Мичурина, Мирная, Протоновская, Степная, Широкая, пер. Весенний);
- селе Нестеренко (улицы Елены Пчилки; Дарвина, Набережная, Ленина, Полтавский путь, въезды Дарвина и Набережный);
- с. Смородское (сад.тов.Смородское-1);
- с. Манченко (ул.Культуры, Руслана Шимона, Ивана Богуна, Дачная, Железнодорожная, Уютная, Коцюбинского, Леси Украинки, пер. Казацкий, Веселый, Коцюбинского, Леси Украинки);
- с. Майское (ул.Фабричная);
- с. Ударне (пер.Ударний).
В Харькове и других населенных пунктах области пока о графиках отключения света на 24 марта не сообщалось.
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