Появились графики отключения света в Харькове на следующую неделю, с 17 по 23 марта 2025 года, некоторые жители будут без света по 11 часов в сутки.

В "Харьковоблэнерго" уже предупредили о новых графиках отключения света в Харькове на следующей неделе - с 17 по 23 марта, сообщает Политека.

Эти графики отключения света вводятся в разных районах Харькова в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ в электросети.

В понедельник, 17 марта, без электроэнергии с 9:00 до 17:00 останется часть жителей и объектов в Основянском районе:

улица Болградская, дом. 56 и 22;

проспект Аэрокосмический, 170 (1 корпус), 174 (1-8 корпуса), 176 (4, 8 корпус);

ТРП КП "Харьковские тепловые сети";

насосная станция КП "Харьковводоканал";

детская поликлика;

841-й микрорайон (за супермаркетом "Класс" на Одесской).

Во вторник и среду, 18-19 марта, графики отключения электроэнергии будут действовать с 8:00 до 19:00 в Салтовском районе Харькова, пишет Политека. В результате без света частично останутся улицы Салтовское шоссе, Карпатская, Литовская, Единства, Благодатная, Амосова, Эстонская, Соловьиная, Велозаводская, проезд Карпатский, проспект Тракторостроителей.

По области пока не сообщается о плановых обесточениях на следующей неделе. Если ситуация изменится, это будет дополнительно объявлено на сайте или страницах облэнерго, а также территориальных общин.

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