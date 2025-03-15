Работа в Харькове в марте 2025 года предлагает актуальные вакансии в разных сферах, узнайте об этом больше.

Работа в Харькове в марте 2025 года предусматривает новые возможности для трудоустройства в разных сферах, сообщает Politeka.

По данным work.ua, одной из самых доступных вакансий является мойщик посуды в сети пивоварен-ресторанов "Старгород". Компания предлагает стабильную заработную плату от 10 000 до 11 000 грн, а также гарантирует официальное трудоустройство и бесплатные обеды. Изменения по графику 3/3 позволяют комбинировать работу с другими обязательствами, что делает это предложение привлекательным для студентов и пенсионеров.

Среди актуальных должностей в Харькове есть техник по ремонту оборудования для компании Global Tech Service. Это хорошая возможность для тех, кто имеет свой автомобиль и желает работать в технической сфере. Компания предлагает конкурентную зарплату, которая может достичь 30 000 грн при условии выполнения плана. Кроме того, предоставляются социальные гарантии, оплата мобильной связи и амортизация автомобиля, а также обеспечение горюче-смазочными материалами. Предложение подходит не только опытным работникам, но и студентам без опыта.

Еще одно интересное вакантное место в Харькове – в сети виномаркетов OKWINE. Для тех, кто хочет работать в сфере розничной торговли и учить вина и другие алкогольные напитки, есть возможность стать продавцом-консультантом или помощником сомелье. Компания предлагает официальное трудоустройство, бесплатное обучение, а также карьерный рост. Зарплата варьируется от 18 000 до 25 000 грн, что привлекательно для тех, кто хочет работать в команде профессионалов и сохранить стабильный доход.

Кроме того, стоит обратить внимание на вакансии в ресторанном бизнесе, в частности, в KFC. Здесь предлагается результативный график, оплата ночи +20%, дополнительные социальные льготы и скидки на обеды для своих работников. Зарплата составляет 131 грн в час. Важен минимальный опыт, а также желание работать в дружеском коллективе.

Работа в Харькове в марте 2025 года открывает разные возможности, независимо от вашего опыта или возраста. Если вы ищете что-то новое или стремитесь к росту, эти вакансии могут стать отличным шансом для старта.

Источник: work.ua

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