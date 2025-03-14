В этом материале вы узнаете, планируются ли в Харьковской области графики отключения света на субботу, 15 марта 2025 года.

В "Укрнерго" рассказали об актуальной ситуации в энергосистеме и будут ли вводиться графики отключения света 15 марта, в частности в Харькове и области, пишет Политека.

По данным энергетиков, из-за плохой погоды (сильные дожди и порывы ветра) ночью 14 марта в четырех регионах Украины (Закарпатье, Черниговщина, Кировоградская и Николаевская) произошли обесточивание. Харькова и области в этот раз они не коснулись.

В Украине достаточно эффективно работают солнечные электростанции, но дальнейшее ухудшение погодных условий может изменить ситуацию, сообщает Политека.

В "Укрэнерго" еще раз призывают украинцев использовать мощные электроприборы примерно 10:00 до 18:00, в период активной работы бытовых СЭС.

Также на украинских энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые должны устранить последствия массированных атак дронами и ракетами со стороны оккупантов.

Необходимости вводить стабилизационные или аварийные графики отключения света в Харьковской области на субботу, 15 марта 2025 года, пока нет. Если ситуация изменится, обновленную информацию можно будет узнать на официальной странице облэнерго.

Также пока не сообщалось о профилактических или ремонтных работах в электросети региона, запланированных на этот день, которые также требовали бы введения локальных графиков отключения электроэнергии.

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