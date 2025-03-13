В "Укрнерго" сообщили, какая сейчас ситуация в энергосистеме, и будут ли вводиться графики отключения света в Харькове и области 14 марта.

В марте 2025 года в Харькове и области обычно действуют не стабилизационные или аварийные графики отключений света, а локальные, сообщает Политека.

По данным "Укрэнерго", в Украине наблюдается повышение потребления электроэнергии, так как облачная погода негативно влияет на эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Пики потребления сейчас – утро и вечер, поэтому энергетики призывают по возможности использовать мощные электроприборы именно в дневное время (приблизительно с 10:00 до 18:00), когда наблюдается высокая производительность СЭС, пишет Политека.

Также в "Укрнерго" сообщают, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от последствий массированных ракетных и дроновых атак со стороны российских оккупационных войск, на объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Пока потребности во введении стабилизационных или аварийных графиков отключения света в Харькове и области на 14 марта 2025 года нет. Но поскольку ситуация в энергосистеме может измениться, за дополнительными сообщениями можете следить на официальной странице облэнерго.

Также 14 марта 2025 года не планируются массовые отключения электроэнергии для проведения профилактических или ремонтных работ в сети в Харьковской области.

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