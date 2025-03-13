Синоптики дали прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта 2025 и рассказали, когда ждать резкого похолодания, дождей и мокрого снега.

В пятницу, 14 марта 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области предусматривает опасный штормовой ветер, сообщает Политека.

Эксперты регионального центра по гидрометеорологии снова предупреждают о метеорологических явлениях первого (желтого) уровня опасности – ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду.

Погода в Харькове и области 14 марта будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается, пишет Политека.

По снова синоптиков, температура воздуха в регионе ночью составит +7+12 градусов, а днем ​​поднимется до +16+21. В областном центре погода также будет сухой и теплой: от +9+11 ночью до +18+20 днем.

Ветер будет юго-западный скоростью до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

В субботу в регионе также будет тепло – до +15+20, без существенных осадков, местами возможен небольшой дождь. А вот уже в воскресенье в Харьковской области ситуация резко ухудшится – придет значительное похолодание и дожди.

По прогнозу гидрометцентра, ночью 17 марта температура воздуха местами опустится до -5 градусов мороза, а 18 числа даже днем ​​ожидаются морозы до -2 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко советует, если вы до сих пор не поменяли шины на автомобиле, то пока не торопитесь это делать.

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