Говядина, несмотря на незначительное снижение в феврале, демонстрирует стабильный рост цен , что обусловлено высоким спросом на мировых рынках, в частности, в США, пишет Политека.

Как сообщает ФАО, подорожание мяса в Харькове продолжается из-за глобальных экономических тенденций. В феврале 2025 г. индекс цен на этот продукт составил 118 пунктов, что на 4,8% выше, чем в феврале прошлого года. Больше всего это влияет на говядину.

Эксперты говорят, что подорожание мяса в Харькове является результатом нескольких глобальных факторов. Прежде всего стабильно высокий спрос на говядину со стороны США поддерживает ее высокую стоимость. Это укрепляет рыночные цены, ведь большинство поставщиков этого продукта вынуждены корректировать свои котировки из-за роста затрат на транспортировку и производство.

Интересно, что стоимость других видов, таких как свинина и птица, снизилась, что обусловлено уменьшением спроса и увеличением запасов у мировых производителей. Так, свинина стоит меньше из-за чрезмерных запасов на рынке Евросоюза, а стоимость птицы уменьшилась благодаря большому экспорту из Бразилии.

Прогнозы указывают на то, что до конца весны 2025 года следует ожидать дальнейшего повышения стоимости этого продукта.

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