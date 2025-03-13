Цены на основные продукты борщового набора выросли на 52% по сравнению с прошлым годом, что явилось результатом различных экономических факторов, в частности, низкой урожайности и роста логистических затрат, пишет Политека.

Детальнее о подорожании овощей в Харькове рассказали в издании "Хвиля". Согласно анализу, проведенному специалистами, цены на картофель, морковь, капусту в городе отличаются стабильно высокими. Так, за картофель приходится платить от 27 до 36 грн/кг, что значительно превышает прошлогодний уровень (22 грн/кг).

Стоимость моркови выросла до 38,53 грн., а белокочанная капуста подорожала до 44-49 гривен в зависимости от супермаркета. Особо отмечаются высокие цены на тепличные помидоры и огурцы, которые в супермаркетах могут стоить от 89 до 125 грн.

Эксперты объясняют причину подорожания овощей в Харькове низким урожаем прошлого года, что значительно снизило запасы продукции в хранилищах, а также повышением логистических затрат из-за нестабильной ситуации на рынке. Кроме того, сезонные факторы, такие как уменьшение запасов и начало весеннего периода также способствуют повышению стоимости.

Аналитики прогнозируют, что в марте стоимость может вырасти еще на 5%. Наиболее заметно подорожают капуста и морковь, в частности, стоимость капусты может достигнуть 52,5 гривен/кг.

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