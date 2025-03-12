Синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и области на четверг, 13 марта 2025 года.

В Харькове и области в четверг, 13 марта 2025 года, погода будет больше напоминать апрель, а не первый месяц весны, сообщает Политека.

Подробный прогноз по осадкам, ветру и температурам дали в региональном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, 13 марта в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем ​​пройдут небольшие дожди.

Ветер переменных направлений – ночью западный скоростью до 3-8 метров в секунду, а днем ​​юго-восточный до 7-17 метров в секунду, пишет Политека.

Температура воздуха, по прогнозу экспертов гидрометцентра, будет достаточно высокой. Ночью в области ожидается +4+9, днем ​​до +14+19. В Харькове температура будет колебаться от +5+7 в ночные и до +16+18 в дневные часы.

В региональном центре гидрометеорологии отметили, что в пятницу будет снова облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер усилится и порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом воздух ночью прогреется до +6+11, а посреди дня до +16+21.

Синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале также рассказала, что с 15-16 числа Украину накроет холодная воздушная масса, которая приведет к существенному похолоданию. До восточных и южных областей это похолодание дойдет до 16-17 числа.

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