Энергетики предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области на 13 марта 2025 вводятся графики отключения света.

На территории Харьковской области в четверг, 13 марта 2025 года, снова вводятся графики отключения света, сообщает Политека.

Отсутствие электроэнергии будет связано не со стабилизационными или аварийными отключениями, а с профилактически ремонтными работами в энергосети, которые должны повысить надежность системы и обезопасить от возможных аварий.

Продолжительность запланированных ограничений в Харьковской области, как пишет Политека, составит от 5 до 8 часов в сутки.

Мерефянское районное отделение "Харьковоблэнерго" сообщило, что 13 марта с 10:00 до 15:00 графики будут действовать:

в городе Мерефа (улицы Шелководов, Шелкостанция, Орлика, Новопроезжая, Дмитрия Овчаренко, 5 Сентября, Днепровская, Киевская, Мазепы, Свяченовская, Яковлевская, Лихачевская, Боровая, Левка Симиренко, Тарановская, переулки Леси Украинки, Тарановский)

в районе Мерефьянской центральной больницы;

в селе Яковлевка;

в селе Александровка.

На территории Люботинской общины на четверг также запланированы выключения электроэнергии. С 9:00 до 17:00 без света останутся жители города Люботин по улицам Шевченко, Тарасовской, Пшеничной, переулку Оранжерейный.

В Харькове пока никакие ограничения не планируются.

В "Укрэнерго" добавили, что погодные условия неблагоприятные для работы солнечных электростанций, поэтому рекомендуется использовать мощные электроприборы в период наибольшей солнечной активности - с 10:00 до 18:00.

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