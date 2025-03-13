Производители подняли стоимость продукта на 3,5%, что привело к подорожанию сливочного масла в Харькове, сообщает Политека.

Как сообщает Государственная служба статистики, в январе 2024 года производители подняли среднюю цену на 3,5% по сравнению с декабрем 2023 года. Продукт уже стоит 310 тысяч гривен за тонну, что отражает продолжение общей тенденции увеличения стоимости молочной продукции на внутреннем рынке.

Вместе с повышением цен производителей потребители также заметили подорожание сливочного масла в Харькове на 3%. Это связано с удорожанием энергоносителей, сырья и увеличением затрат на логистику, что ведет к повышению ценников конечной продукции.

Государственная служба статистики сообщает, что эти данные не учитывают временно оккупированные территории и регионы, где продолжаются боевые действия. Таким образом, реальная ситуация на рынке может несколько отличаться от официальных показателей.

Эксперты считают, что рост цен на молочные продукты является частью инфляционной тенденции, которая наблюдается в Украине. Поставщики вынуждены корректировать стоимость из-за увеличения затрат на электроэнергию, топливо и другие необходимые ресурсы для производства.

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