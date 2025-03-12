Подорожание хлеба в Харькове началось с обновления цен на популярную позицию от производителя "Кулиничи", сообщает Политека.

Как сообщает Телеграф, стоимость мучной продукции в Украине снова выросла, и Харьков не стал исключением.

Где дешевле покупать

Средняя стоимость продукции от "Кулиничи" весом 600 грамм сейчас составляет около 40,65 гривны, согласно данным Министерства финансов. Однако цены на этот продукт варьируются в зависимости от супермаркета. Дешевле всего приобрести мучные изделия изделия в сети "АТБ", где 0.600 кг стоит всего 23,90 гривны. В то же время стоит отметить, что на этот товар пока не действуют акционные скидки.

В других сетях цены на хлеб "Кулиничи" значительно выше. У "Фора" его можно приобрести за 35,70 гривны, а у "Fozzyshop" - за 37,40. В "Megamarket" за него придется заплатить 39,80. Самые дорогие изделия из муки наблюдаются в сетях Novus и Сильпо. В "Novus" его продают за 41,49 гривны, а в "Сильпо" - 43,25.

Подорожание хлеба в Харькове, как и других регионах Украины, связано с повышением ценников на сырье и логистические затраты. Однако покупатели могут сэкономить, выбирая магазины по более выгодной стоимости продуктов.

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