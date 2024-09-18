Украинцам рассказали, что делать, если военнообязанный гражданин был задержан представителями ТЦК и СП после 16 июля 2024 года.
В юридической компании «Приходько и Партнеры» рассказали, как действовать.
При задержании представителями ТЦК и СП следует действовать следующим образом:
Не стоит паниковать, нужно учтиво общаться с представителями ТЦК, чтобы иметь конструктивный диалог.
Затем следует выяснить причины задержания.
Если представители ТЦК и СП сообщают, что гражданин будет задержан до приезда Нацполиции - следует узнать, по каким основаниям происходит задержание и что гражданин нарушил.
Узнав причины задержания необходимо выяснить законны ли действия представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Важно помнить законные права, известно, что военнообязанный имеет право на получение правовой помощи, также каждый гражданин имеет право уведомить родных и родственников, задерживаемых представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Не следует подписывать никаких документов до приезда адвоката, которые могут предоставить работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки и Нацполиция, потому что в противном случае может усложниться защита интересов в будущем.
Последние новости Украины:
Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.
Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.
Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.