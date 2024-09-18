Во время встречи представителями ТЦК и СП следует соблюдать алгоритм действий, который привели адвокаты.

Украинцам рассказали, что делать, если военнообязанный гражданин был задержан представителями ТЦК и СП после 16 июля 2024 года.

В юридической компании «Приходько и Партнеры» рассказали, как действовать.

При задержании представителями ТЦК и СП следует действовать следующим образом:

Не стоит паниковать, нужно учтиво общаться с представителями ТЦК, чтобы иметь конструктивный диалог.

Затем следует выяснить причины задержания.

Если представители ТЦК и СП сообщают, что гражданин будет задержан до приезда Нацполиции - следует узнать, по каким основаниям происходит задержание и что гражданин нарушил.

Узнав причины задержания необходимо выяснить законны ли действия представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Важно помнить законные права, известно, что военнообязанный имеет право на получение правовой помощи, также каждый гражданин имеет право уведомить родных и родственников, задерживаемых представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Не следует подписывать никаких документов до приезда адвоката, которые могут предоставить работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки и Нацполиция, потому что в противном случае может усложниться защита интересов в будущем.

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