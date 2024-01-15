В Харькове полицейские и социальные работники забрали детей в горе-матери.

Так, полицейские и социальные работники в Слободском районе Харькова забрали двоих детей у 34-летней женщины.

Сообщается, что женщина не выполняла свои родительские обязанности.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, несовершеннолетние дети не были обеспечены едой.

Кроме того, по словам специалистов, один ребенок выглядел больным и выглядел неопрятно.

В квартире полицейские и социальные работники увидели антисанитарию.

Женщина не занималась развитием детей, из-за чего сотрудники полиции и специалисты службы по делам детей не раз проводили беседы с женщиной по поводу ее родительских обязанностей.

Тем не менее, женщина продолжала игнорировать все рекомендации и требования.

Решается вопрос о привлечении матери к админответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области полицейские временно забрали у родителей 4 детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Как сообщили в Нацполиции Харьковской области, до приезда работников ювенальной превенции дети были голодны и запуганы.

Малыш находился в холодном грязном доме с 41-летним отцом, который любит выпить.

Полицейские и соцработники увидели в доме беспорядок и грязь, разбросанные вещи, груду окурков и отсутствие пищи.

Сообщается, что детей отвезли в больницу на медобследование, после которого ребятам будут искать патронатную семью.

Однако о лишении родительских прав родных родителей пока речи нет.

Последние новости Украины:

Мужчина отказался от мобилизации из-за совета брата и истерики ребенка.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.