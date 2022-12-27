В освобожденном от российской армии городе Изюм Харьковской области решили переименовать 19 улиц с целью «дерусификации топонимов».

Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Согласно распоряжению, которое он изложил в Facebook, принято решение изменить, в частности, такие топонимы:

улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;

улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;

улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;

улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.

Ранее в Одесской области переименовали еще один населенный пункт, о чем рассказал его глава.

В Украине продолжается декоммунизация. В этот раз под переименование попал населенный пункт Суворово в Измаильском районе Одесской области.

"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - отметил Босикевич.

Стоит отметить, что во время опроса жителей общины были предложены четыре варианта названий. Предлагалось переименовать пгт в Бессарабское, Буджацкое, Катлабузкое и Шикирли-Китай. Именно первый вариант понравился местным жителям.

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