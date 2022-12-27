Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.
Согласно распоряжению, которое он изложил в Facebook, принято решение изменить, в частности, такие топонимы:
улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;
улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;
улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;
улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.
Ранее в Одесской области переименовали еще один населенный пункт, о чем рассказал его глава.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Оборвалась жизнь известного ведущего и журналиста, ему было всего 34 года: "Антон всегда..."
"А рядом ТЭЦ. Опасное соседство": на россии начался масштабный пожар на складах, кадры
В Украине дважды поднимут тарифы на воду и водоотвод в 2023 году: "С первого января и..."
Подарок россиянки 10-летнему сыну взбудоражил украинцев: "Видео не о том, какой плохой..."
В Украине продолжается декоммунизация. В этот раз под переименование попал населенный пункт Суворово в Измаильском районе Одесской области.
"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - отметил Босикевич.
Стоит отметить, что во время опроса жителей общины были предложены четыре варианта названий. Предлагалось переименовать пгт в Бессарабское, Буджацкое, Катлабузкое и Шикирли-Китай. Именно первый вариант понравился местным жителям.
Напомним, Одесская область оказалась в списке нарушителей графиков отключений света: рейтинг
А еще Politeka сообщала, что на Одесчине мужчина вывозил заграницу военнообязанных
Также Politeka писала, что защитники Змеиного вернулись из плена домой на Одесчину: первые фото