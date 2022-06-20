Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований сообщает пресслужба офиса президента.

"Из-за российской войны против Украины Европа переживает наибольший миграционный кризис за десятки лет. Когда еще такое было, чтобы в течение всего лишь нескольких месяцев сразу 12 миллионов человек теряли дом и безопасность? Вспоминается лишь Вторая мировая война", - сказал президент.

Он рассказал об ужасных условиях, которые россия сознательно создала в Украине.

"Мариуполь-почти полмиллиона жителей. Разные города. Северодонецк – сто тысяч жителей. Волноваха-22 тысячи жителей. Так было. Но Россия разрушила там все. Артиллерия, авиация, ракеты – они не перебирали средствами. Я могу назвать еще сотни городов, которые уже разрушены. И могу назвать еще десятки городов, которым российские удары до сих пор угрожают", - сказал Зеленский.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей", - сообщил Президент Украины.

По его словам, украинцы делают все возможное, чтобы остановить оккупантов, защитить людей. Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие.

"Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и столько усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву.

Также сообщалось, что снаряд оккупантов взорвался прямо в водоеме, где купались дети.



