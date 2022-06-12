Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он пояснил, что сейчас украинская армия не может выбить врага с территории всей Харьковской области, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое преимущество над противником.

"И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории российской федерации. Потому что обстрелы Харькова идут с территории россии. Я бы наносил. Это, в принципе, оправданно. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", — заявил Жданов.

Эксперт также отметил важный юридический нюанс.

"Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, который позволяет применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. Рф вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявлена война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", — пояснил он.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у России большие потери.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили "новые" сроки войны, ситуация изменится за несколько недель.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление по поводу мобилизации женщин в Украине.