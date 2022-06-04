В городе Изюм на Харьковщине была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия российской федерации из-за того, что командиры были некомпетентны.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского военного блогера.

"Российский милитари-блогер под псевдонимом Бойцовый Кот Мурз заявил, что российские командиры не учли боевые задачи в Изюмском лесу, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах, в которых, по его словам, сейчас насчитывается менее 100 военнослужащих", — сказано в отчете ISW.

По имеющимся данным, российское командование не обеспечило необходимой техникой части, сражавшиеся в лесистой местности, и своевременно не отремонтировало российскую тяжелую артиллерию.

Сообщается также, что российским силам не хватало эффективной связи с командными центрами, и они полагались на мессенджеры из-за нехватки зашифрованных телефонов. Как пояснил эксперт, отсутствие связи между российскими подразделениями и командирами позволяло ВСУ наносить удары по передовым позициям оккупантов с помощью беспилотников.

В ISW отметили, что, хотя они не могут независимо подтвердить эти сообщения, они согласуются с предыдущими сообщениями о российских операциях и большом количестве потерь на Изюмском направлении.

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