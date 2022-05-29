Сейчас 31% территории Харьковской области временно оккупировано.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов сегодня во время рабочего совещания под председательством президента Владимира Зеленского по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, информирует прессслужба Офиса Президента.

Как отмечается, Синегубов проинформировал президента, что сейчас 31% территории области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил Синєгубов.

Напомним, появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами: "Это было нереально".

Также бабушка рассказала, как погиб ее внук во время раздачи гуманитарки.

Кроме того, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении: целые подразделения отказываются идти в наступление.