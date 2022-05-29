Британское издание The Telegraph опубликовало видео эвакуации раненого в Украине в бою с российскими оккупантами иностранного добровольца. Сообщается, что кадры сняты на налобную камеру сына Хелен Грант, депутата от Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет Борис Джонсон.

30-летний бывший королевский морпех Бен Грант в марте приехал в Украину воевать против российских оккупантов, не предупредив мать. На видео - эпизод из контрнаступления, когда российские войска удалось оттеснить от Харькова.

Грант рассказал, что их группа из 15 британских и американских добровольцев и двух украинских переводчиков, готовилась штурмовать позиции россиян, но попала в засаду. Мина взорвалась рядом с земляком Гранта Дином Артуром, "оторвав ему пол ноги".

На кадрах можно от первого лица наблюдать спасательную операцию, во время которой защитникам Украины пришлось маневрировать и отстреливаться от врага. К счастью, Артура удалось спасти и эвакуировать в Киев.

Как ветеран Афганистана Бен Грант заявил, боевые действия в Украине "жестче", чем те, в которых он участвовал ранее.

"Было страшно нести кого-то и не иметь возможности поднять свое оружие, пока над головой летали ударные вертолеты, а по лесу стреляли танки. Это было нереально, я никогда в жизни не испытывал ничего подобного", – рассказал военный.

Напомним, Борис Джонсон сделал заявление относительно Одессы и дал обещание.

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