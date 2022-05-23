Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Анатолий Торяник.
«В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек», – сообщил Торяник.
Больше всего от ударов рф пострадали: Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань, Горизонт.
«Оккупанты ответя за все», «Мой родной город», «Интересно, от кого они так "асвабаждали"?», - комментируют страшные цифры пользователи соцсетей.
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Добавим, что враг не прекращает обстреливать Харьковщину и количество жертв российской агрессии в городе и области растет с каждым днем.
Так, только за минувшие сутки в результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. 21 мая сообщалось о погибшей женщине в Дергачах.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.
Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
Кроме того Politeka.net писала, что рФ для войны в Украине ищет оружие по миру – Данилов раскрыл, насколько успешно.