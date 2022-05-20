Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Кроме того, ночью по области в Дергачах снаряд попал в частный дом. В с. Малая Даниловка так же от удара захватчиков загорелся гараж и авто. Около Утром, около 5 часов утра, горели 7 гаражей зооветеринарной академии.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Также утром в результате обстрелов три человека получили ранения в пгт. Шевченково.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удерживании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки, но безуспешно.
«Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков», - сообщил Синегубов.
Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
Кроме того Politeka.net писала, что рФ для войны в Украине ищет оружие по миру – Данилов раскрыл, насколько успешно.