За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Киевский, Салтовский и Алексевский районы Харькова из систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, ночью по области в Дергачах снаряд попал в частный дом. В с. Малая Даниловка так же от удара захватчиков загорелся гараж и авто. Около Утром, около 5 часов утра, горели 7 гаражей зооветеринарной академии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также утром в результате обстрелов три человека получили ранения в пгт. Шевченково.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удерживании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки, но безуспешно.

«Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков», - сообщил Синегубов.

Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.

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