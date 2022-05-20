Украинские войска на юге Харьковской области на днях форсировали Северский Донец и создали угрозу изюмской группировке противника.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 85 день полномасштабной войны с рф.

Как рассказал эксперт, украинские военные форсировали реку Северский Донец и сделали это очень быстро.

"Наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег", - сообщил Арестович.

Советник главы ОП утверждает, что российские командиры на местности сначала боялись поверить, а потом боялись проверить и доложить руководству об успехе ВСУ.

"За это время мы как раз и проскакали на мягких лапах", - пояснил эксперт. Он также прогнозирует, что оккупантам под Изюмом будет "очень грустно", если продвижение наших бойцов будет развиваться.

Арестович также прокомментировал очередной пакет помощи Украине от США.

"18 гаубиц 155мм, 18 тактических машин, радары, полевое оборудование и запчасти. Нам передают гаубичный дивизион, что не может не радовать", — рассказал представитель ОП.

Напомним, в офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.