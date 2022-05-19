Русские захватчики не смогли заставить мужчин в захваченном Изюме стать в ряды их армии. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью для издания "Фокус".

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", - сказал Синегубов.

Также он рассказал, что сейчас на Изюмском направлении идут ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

Также известно, что Генштаб ВСУ уже ранее проинформировал о действиях оккупантов под Изюмом, которые проводили мероприятия по принудительной мобилизации украинских граждан в российские подразделения.

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