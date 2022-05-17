Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление кафиров, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит.

Так, глава местной Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения.

Запрет не касается продаж слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

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Полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам. То есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства.

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Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы.

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Напомним, что помощник россиян на Харьковщине поразил признанием на допросе.

Как сообщала Politeka, произошел взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма.

Также Politeka писала, что в МВД сообщили детали контрнаступления на Харьковщине и о действиях россиян.