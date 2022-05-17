Деятельность рашистов в Харьковской области отличается от того, когда ВСУ их выгоняли из-под Киева, Чернигова и Сум.

Войска рф под Харьковом опасаются продвижения украинских войск в зону, где артиллерия ВСУ будет доставать до окраин российского Белгорода. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.

По информации экспертов, деятельность рашистов в Харьковской области отличается от того, когда ВСУ их выгоняли из-под Киева, Чернигова и Сум.

Под Харьковом российские войска будут пытаться не допустить попадания украинских сил в зону действия орудий или ракетно-артиллерийского огня на окраинах Белгорода.

Потому оккупанты на этом направлении пытаются удержать позиции и не допустить продвижения ВСУ дальше на север.

Эксперты предполагают, что оккупанты могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову. Однако такая попытка вряд ли увенчается успехом.

Напомним, что помощник россиян на Харьковщине поразил признанием на допросе.

Как сообщала Politeka, произошел взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма.

Также Politeka писала, что в МВД сообщили детали контрнаступления на Харьковщине и о действиях россиян.



