Войска рф под Харьковом опасаются продвижения украинских войск в зону, где артиллерия ВСУ будет доставать до окраин российского Белгорода. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.
По информации экспертов, деятельность рашистов в Харьковской области отличается от того, когда ВСУ их выгоняли из-под Киева, Чернигова и Сум.
Под Харьковом российские войска будут пытаться не допустить попадания украинских сил в зону действия орудий или ракетно-артиллерийского огня на окраинах Белгорода.
Потому оккупанты на этом направлении пытаются удержать позиции и не допустить продвижения ВСУ дальше на север.
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Эксперты предполагают, что оккупанты могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову. Однако такая попытка вряд ли увенчается успехом.
Напомним, что помощник россиян на Харьковщине поразил признанием на допросе.
Как сообщала Politeka, произошел взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма.
Также Politeka писала, что в МВД сообщили детали контрнаступления на Харьковщине и о действиях россиян.