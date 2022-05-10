Такие действия уже подняли на ноги террористов, которые теперь безуспешно ищут наших диверсантов.

Территориальная оборона ВС Украины информирует: Национальное Сопротивление в действии и продолжается, так как Большой Бурлук – это Украина! Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке.

Дело в том, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться российскому агрессору.

"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть" - такие открытки массово расклеили по временно оккупированному пгт. Великий Бурлук, Харьковская область.

Такие действия уже подняли на ноги террористов, которые теперь безуспешно ищут наших диверсантов.

Мы писали, президент рф владимир путин вскоре встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и в рамках саммита ОДКБ, и в двустороннем формате. Во время встречи владимир путин будет давить на Александра Лукашенко.

По мнению эксперта, из-за больших потерь российской армии и неудач на фронте, путин захотел привлечь к войне белорусскую армию. Путин хочет, чтобы Лукашенко задействовал белорусские войска по направлению Луцк-Львов. Но этот план вряд ли будет реализован.

Напомним, Рф усиливает войска и концентрирует технику в Крыму: эксперт назвал варианты действий путина.

Как сообщала Politeka, Ситуация изменилась: министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.

Также Politeka писала, что В рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому: появилось видео.