Территориальная оборона ВС Украины информирует: Национальное Сопротивление в действии и продолжается, так как Большой Бурлук – это Украина! Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке.
Дело в том, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться российскому агрессору.
"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть" - такие открытки массово расклеили по временно оккупированному пгт. Великий Бурлук, Харьковская область.
Такие действия уже подняли на ноги террористов, которые теперь безуспешно ищут наших диверсантов.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Ситуация изменилась: министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины
Готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя: что известно
Жена Казанина из "Квартал 95" поразила украинцев новым обращением: "Почему эта беда, этот ужас..."
Штрафы до 21 000 гривен: украинцев предупредили о запрете
Мы писали, президент рф владимир путин вскоре встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и в рамках саммита ОДКБ, и в двустороннем формате. Во время встречи владимир путин будет давить на Александра Лукашенко.
По мнению эксперта, из-за больших потерь российской армии и неудач на фронте, путин захотел привлечь к войне белорусскую армию. Путин хочет, чтобы Лукашенко задействовал белорусские войска по направлению Луцк-Львов. Но этот план вряд ли будет реализован.
Напомним, Рф усиливает войска и концентрирует технику в Крыму: эксперт назвал варианты действий путина.
Как сообщала Politeka, Ситуация изменилась: министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.
Также Politeka писала, что В рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому: появилось видео.