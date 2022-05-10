Под завалами, которые не удалось сразу разобрать, нашли несколько десятков тел.

Во временно оккупированном Изюме только недавно удалось разобрать завалы пятиэтажного дома. Его уничтожили русские оккупанты еще в первой декаде марта. Об этом проинформировал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Там, под завалами, которые удалось разобрать только теперь, обнаружили тела 44 погибших гражданских.

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских", - написал Синегубов.

Он добавил, что это очередное самое настоящее военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!".

Также мы писали, за прошедшие сутки в Одессе задержали пятерых человек за использование символики страны-агрессора. Об этом сообщает спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Так, в Суворовском районе задержали мужчину, у которого дома нашли флаги страны-агрессора, а в Киевском районе в отделение полиции был доставлен мужчина в одежде с символикой СССР.

Напомним, Одесса в огне, враг ударил советскими ракетами: количество жертв и кадры последствий.

Как сообщалось ранее, в Черном море заметили корабли и подлодки оккупантов: чего надо опасаться одесситам.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море потопили еще одну "консерву" оккупантов.