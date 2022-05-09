В воскресенье, 8 мая, местные со слезами на глазах встречали украинских защитников, которые освобождили село. Трогательную историю рассказали на официальной странице МВД Украины в Facebook.
Именно в Циркунах родился и вырос патрульный Андрей Сикаленко, который с первых дней полномасштабного вторжения рф добросовестно нес службу и помогал харьковчанам. Оккупанты на 74 дня разлучили его с родными, все время с ними почти не было связи.
"На днях наши воины освободили село Циркуны от рашистов. А вчера Андрей имел возможность прийти в семейный дом и увидеть родителей.
Сын и его мать Галина Васильевна впервые за 74 дня разлуки обняли друг друга. Символично, что это произошло именно в День матери", — рассказали в МВД и показали видео момента встречи.
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"Бог вытрет эти слезы. Бог даст победу. Бог с нами во имя Иисуса; Пусть каждая мать встретит; Боже, храни Украину; низкий поклон нашим копам, ВСУ, спасибо", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.
Как сообщала Politeka, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.
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