Село Циркуны, граничащее с Харьковом, еще в первые дни войны было оккупировано российскими захватчиками.

В воскресенье, 8 мая, местные со слезами на глазах встречали украинских защитников, которые освобождили село. Трогательную историю рассказали на официальной странице МВД Украины в Facebook.

Именно в Циркунах родился и вырос патрульный Андрей Сикаленко, который с первых дней полномасштабного вторжения рф добросовестно нес службу и помогал харьковчанам. Оккупанты на 74 дня разлучили его с родными, все время с ними почти не было связи.

"На днях наши воины освободили село Циркуны от рашистов. А вчера Андрей имел возможность прийти в семейный дом и увидеть родителей.

Сын и его мать Галина Васильевна впервые за 74 дня разлуки обняли друг друга. Символично, что это произошло именно в День матери", — рассказали в МВД и показали видео момента встречи.

"Бог вытрет эти слезы. Бог даст победу. Бог с нами во имя Иисуса; Пусть каждая мать встретит; Боже, храни Украину; низкий поклон нашим копам, ВСУ, спасибо", - пишут в комментариях украинцы.

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