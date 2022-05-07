7 мая о подозрении в государственной измене сообщили главе ПГТ Старый Салтов Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Антонова перешла на сторону захватчиков в поселке Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным «Витязь». Кроме того, секретарь «сдала» ветеранов АТО/ООС, охотников и полицейских, а также заставляла местных носить белые повязки.

Обоим объявили о подозрении по статье «государственная измена в условиях военного положения». Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, пытались эвакуироваться

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