Харьковчан просят отнестись с пониманием к этим ограничениям.

На период празднования Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом 8 и 9 мая на Харьковщине будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам чествования погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет.

Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

Украинцев призывают не выходить без нужды на улице, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. А также прятаться в укрытие, когда есть воздушная тревога.

Вместе с тем отмечается, что время комендантского часа на Харьковщине не изменится - она продлится с 21:00 по 6:00 утра.

Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, пытались эвакуироваться

Как сообщала Politeka, российские захватчики уничтожили известный музей на Харьковщине: "Снаряд попал прямо в...»

Также Politeka писала, что на Харьковщине организовали переправу украинцев в Россию, фото:"Брали 500$ с человека"