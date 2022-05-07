На период празднования Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом 8 и 9 мая на Харьковщине будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам чествования погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет.

Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

полиция

Украинцев призывают не выходить без нужды на улице, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. А также прятаться в укрытие, когда есть воздушная тревога.

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Вместе с тем отмечается, что время комендантского часа на Харьковщине не изменится - она продлится с 21:00 по 6:00 утра.

Харьков

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