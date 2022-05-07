26-летнего харьковчанина задержали за организацию переправки через границу украинцев в россию.

Об этом информируют на сайте Харьковской областной прокуратуры.

В мае этого года мужчина пытался незаконно переправить госграницу Украины четырех человек.

Беглецы имели часть дороги проехать на авто организатора, далее в районе с. Александровка Богодуховского района-пройти пешком за пределами пунктов пропуска.

Такая услуга обошлась по $500 с человека.

Военнослужащие ВСУ при попытке пересечения границы задержали 26-летнего харьковчанина.

У подозреваемого изъят автомобиль и $2 тысячи.

Злоумышленника задержали по ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении. Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Нагадаємо, на Харківщині група окупантів потрапила в полон.

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