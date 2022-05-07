Оккупанты обстреляли мирных граждан, которые пытались спастись от захватчиков. Из захваченного российскими оккупантам Волчанска пытались выехать 15 машин. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.
По дороге возле поселка Старый Салтов Чугуевского района оккупанты обстреляли колонну автомобилей с гражданскими.
6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлено местонахождение указанной автоколонны. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и одни сгоревшие тела четырех граждан.
Досудебное расследование осуществляется следователями СО ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.
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Как сообщала Politeka, Вилкул сообщил о выявлении сотен коллаборантов: "Предоставляли рф информацию о размещении украинских военных".
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