На месте музея остались сами руины, есть пострадавший.

Прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая был уничтожен Национальный музей Григория Сковороды.Подробности сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, и опубликовал кадры в официальном Телеграм-канале.

Оккупанты обстреляли музей в 23 часа. Снаряд попал прямо в крышу здания.

Во время обстрела на территории находился 35-летний сын директора музея, который присматривал за музеем, к сожалению, он получил ранения.

Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу, сообщило «Общественное» со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

Помещение музея фактически уничтожено.

Сообщается, что самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.

Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения философа.

Напомним, на Харьковщине группа оккупантов попала в плен.

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