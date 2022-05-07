Прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая был уничтожен Национальный музей Григория Сковороды.Подробности сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, и опубликовал кадры в официальном Телеграм-канале.
Оккупанты обстреляли музей в 23 часа. Снаряд попал прямо в крышу здания.
Во время обстрела на территории находился 35-летний сын директора музея, который присматривал за музеем, к сожалению, он получил ранения.
Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу, сообщило «Общественное» со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.
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Помещение музея фактически уничтожено.
Сообщается, что самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.
Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.
Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения философа.
Напомним, на Харьковщине группа оккупантов попала в плен.
Как сообщала Politeka, ВСУ освободили пять населенных пунктов на Харьковщине
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