Российские захватчики взорвали три автомобильных моста на Харьковщине. Об этом утром 7 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Фейсбук.

Что касается ситуации на Слобожанском направлении, то враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков.

Также сообщается, что на Изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с применением БПЛА с целью уточнения позиций украинских войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контр-наступательные действия подразделений Сил обороны.

Добавим в Харьковской ОВА сообщили адреса, по которым 7 мая в городе будут выдавать бесплатную гуманитарную помощь.

Жителей города просят не создавать очереди, ведь это может быть опасно.

Напомним, на Харьковщине группа оккупантов попала в плен.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили пять населенных пунктов на Харьковщине

Также Politeka писала, что оккупант из-под Харькова признался, какие у них на самом деле потери