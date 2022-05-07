Российские захватчики взорвали три автомобильных моста на Харьковщине. Об этом утром 7 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Фейсбук.
Что касается ситуации на Слобожанском направлении, то враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков.
Также сообщается, что на Изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с применением БПЛА с целью уточнения позиций украинских войск.
В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контр-наступательные действия подразделений Сил обороны.
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Добавим в Харьковской ОВА сообщили адреса, по которым 7 мая в городе будут выдавать бесплатную гуманитарную помощь.
Жителей города просят не создавать очереди, ведь это может быть опасно.
Напомним, на Харьковщине группа оккупантов попала в плен.
Как сообщала Politeka, ВСУ освободили пять населенных пунктов на Харьковщине
Также Politeka писала, что оккупант из-под Харькова признался, какие у них на самом деле потери