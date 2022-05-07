В Харьковской области попала в плен группировка российских оккупантов. Шайку военных преступников взяли вместе с награбленным, которое орки намародерили в домах украинцев. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграмм-канале, а также опубликовал фото.

"В Харьковской области в плен попала группа российских военных. Шайку военных преступников взяли с украденным имуществом украинцев. Орки гребли в карманы все, что попадалось под руку, в том числе и бижутерию. На эту армию голодранцев и мародеров даже смотреть стыдно", - написал Геращенко под фото.

Как видно на кадрах, оккупанты грабили без разбора все, что попадалось под руку. Здесь и дешевые кнопочные телефоны, и обычный старенький фотоаппарат и куча бижутерных украшений. Среди награбленного есть и медали с сине-желтыми ленточками, вынесенные из дома украинцев.

Напомним, "Точно гражданская война": новые "хлопки" и "задымления" не дают спокойно спать россиянам, кадры.

Как сообщала Politeka, Угроза высадки десанта рф в Одессе, пойдут ли оккупанты на штурм: "Возможности у них очень...".

Также Politeka писала, что "Унаследовала от советской": эксперт назвал слабое место армии рф, которого нету в ВСУ.