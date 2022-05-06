В Харьковской области украинская армия отбила у оккупантов пять населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины 6 мая освободили от российской оккупации пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

Отмечается, что украинская армия взяла под контроль населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

"По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки", - говорится в сообщении Генерального штаба.

Также в Генштабе сообщили, что российские оккупанты наступают в зоне ООС, они пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Отметается, что захватчики планируют проложить сухопутный коридор кс оккупированным Крымом.

"Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг наносит ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населенных пунктов нашего государства", - добавили в Генштабе.

Напомним, "Тут только один выход": оккупант из-под Харькова признался, какие у них на самом деле потери.

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