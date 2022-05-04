Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Уничтожение врага произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом", - написал Братчук в своем телеграм-канале.

Добавим, ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Изюмское направление – очень сложное для украинских защитников.

«От Изюма российская армия пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Краматорска. И здесь сосредоточены наибольшие усилия русской армии. Приезд туда начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об этом красноречиво свидетельствует. Он пытался выяснить, почему нет продвижения, или откорректировать саму операцию на месте, разобравшись с обстановкой», - сообщил Жданов, добавив, что он оттуда сбежал.

"И мы не просто испугали Герасимова, мы штаб разгромили. Если и были какие-то намерения скорректировать операцию, то эти намерения уже не состоялись. И войска не получат скорректированных заданий, что для нас очень важно", - рассказывал Жданов.

Напомним, в Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

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