Мэр Харькова рассказал, что ждет культурный советское наследство в городе.

Свои мысли мэр высказал изданию "Бабель".

"В Харькове больше не будет Московского проспекта и Московского района. И на одной из первых сессий горсовета мы их переименуем.

Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны. Есть определенные ситуации, я хочу, чтобы люди поняли. Вы же знаете, что есть очень много харьковчан, которые не трактовали Жукова как маршала Победы. Есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города.

В здравый смысл сегодня не вписывается оставить названия Московского проспекта или Московского района. Я предложу название и уверен, что будут герои, которые защищают сейчас Харьков. Есть уже несколько таких знаковых и людей, и дивизия, которая защищает город. И будет еще больше. А о памятнике решат люди. Я, в принципе, уверен, как именно они решат. Но не имею права навязывать людям свою точку зрения.

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