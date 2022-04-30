Новые кадры изуродованной российскими захватчиками Харьковщины показала пресс-служба Минобороны в Фейсбук.

"В полной мере ощутить "братскую любовь" соседнего НЕДОгосударства пришлось и жителям с. Яковлевка. Разрушены дома, на месте которых полнейшие пожарища, боль и злость за содеянное рашистами...", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на значительные масштабы разрушений, крестьяне не теряют оптимизма, и говорят, что все восстановят.

Напомним, в ночь на 30 апреля оккупанты продолжили обстрелы Харькова, в том числе крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. Под обстрел попали дома, больница и промышленная зона. В результате один человек получил ранения.

Горячей точкой остается изюм. Противник пробовал наступать у населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Успеха не имели, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам.

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