В Харькове ночью 30 апреля российские войска обстреляли городскую больницу, жилые дома и промышленную зону Немишлянського району. Подробности сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек. В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков он был госпитализирован в городскую больницу.

Кроме того, пострадало здание одного из медучреждений Харькова.

В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5-м этаже, которую спасатели оперативно ликвидировали.

К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет.

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