Российские оккупанты продолжают нести значительные потери в Украине. Новые данные сообщил Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля ориентировочно составили 23200 человек личного состава. Только за до сутки было ориентировано около 200 оккупантов.
Также российские войска потеряли 1008 (+22) танков, 2445 (+27) боевых бронированных машин, 436 (+1) артиллерийских систем, 151 РСЗО, 77 (+4) средств ПВО, 190 (+1) самолет, 155 вертолетов, 1701 (+6) единиц автомобильной техники, 8 единиц кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 232 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 (+1) единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
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В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.
В Нацгвардии сообщили, что группа бойцов спецназа, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила много единиц техники, пункт управления и место проживания личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии.
Было уничтожено более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ.
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