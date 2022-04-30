Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось отбить наступление на севере Украины, а теперь ВСУ занялось зачисткой Харьковщины. Это подвердила и британская разведка, которая опубликовала актуальную карту боев в своем твиттере.
"Незаконное и не спровоцированное вторжение в Украину продолжается.
На приведенной ниже карте представлены последние данные разведки Великобритании о ситуации в Украине на 29 апреля 2022 года", - написано в публикации.
На карте можно увидеть контрнаступление ВСУ с двух сторон, благодаря которому удается зачищать Харьковщину от орков.
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