Под Харьковом на трассе в сторону Белгорода освобождено село Русская Лозовая, теперь уже официально. Об этом стало известно из сообщения ГУР МО Украины на странице в Телеграм-канале.
Сообщается, что силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского было освобождено от оккупантов село.
В настоящее время Русская Лозовая уже полностью под контролем ВСУ.
Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам.
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По их мнению, украинские войска вошли на окраину Русской Лозовой. ВСУ подтвердили, что получили полный контроль над Кутузовкой.
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