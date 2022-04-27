Как сообщают в Генштабе ВСУ в новой сводке, на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового.
Противник завладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.
Также сообщается, что с целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.
Кроме того, Генштабу ВСУ стало известно о том, что в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Трагедия в Одессе, оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа: "Вы были прекрасной семьей..."
Ускоряют свою утилизацию: Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог
Работает специальный корабль: выяснилось, что оккупанты хотят спасти с затонувшей "Москвы"
Напомним, в эти минуты под российским Белгородом продолжается сильный пожар на складе с боеприпасами. Причина возгарания и последующих взрывов – пока не известна.
Кроме того, минувшей ночью оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетровщину.
Также Politeka.net писала, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему россия угрожает Украине и миру ядерным оружием.