Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины. В частности, под артиллерийский удар в очередной раз попал Харьков.

Как сообщают в Генштабе ВСУ в новой сводке, на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового.

Противник завладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

Также сообщается, что с целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

Кроме того, Генштабу ВСУ стало известно о том, что в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

Напомним, в эти минуты под российским Белгородом продолжается сильный пожар на складе с боеприпасами. Причина возгарания и последующих взрывов – пока не известна.

Кроме того, минувшей ночью оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетровщину.

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