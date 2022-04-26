«9 мая это все не кончится»: оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват

Украинские защитники настолько успешно уничтожают захватчиков в Харьковской области, что те уже боятся наступать в этом направлении.

Об этом, как сообщают в СБУ, свидетельствует новый аудиоперехват телефонного разговора оккупанта с родней, который оказался в распоряжении украинских силовиков.

«Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали», - рассказал своей матери мужчина, который был мобилизован с территории «ДНР».

По его словам, в наступление под Изюмом он идти отказался и не собирается подписывать никаких контрактов с армией рф.

«Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», - говорит оккупант.

Отметим, что при этом враг продолжает беспощадно обстреливать город. Так, на данный момент известно о трех погибших харьковчанах в результате обстрела 26 апреля. Еще два человека в тяжелом состоянии.

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