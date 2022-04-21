Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал в интервью о самой горячей точке в области и попытках штурма врага.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сейчас остается очень сложной ситуация в Харьковской области, где оккупант пытается собрать силы для новой атаки на Донбасс. Глава области Олег Синегубов рассказал в интервью "УП", где сейчас самая сложная ситуация.

"Если брать Харьковскую область, у нас сейчас весь упор идет на Изюм.

Наши вооруженные силы держат там свои рубежи. На юге враг пытался пробить нашу оборону, потому что ему нужен еще больший коридор для того, чтобы переправлять свою технику в Луганскую и Донецкую области", - отметил глава области.

Также Синегубов заявил, что Харьков постоянно обстреливают реактивными системами залпового огня. Пробуют орки и идти на прорыв, но защитники держаться на позициях, поэтому оккупант после неудачи отступает.

"Это очень важно, потому что они действительно понесли большие потери живой силы. Дальше начала работать артиллерия, танки. Еще была одна попытка, тоже неудачная. Враг пока остановился на старых позициях", - написано было в публикации.

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