Они подонки без чести, души и совести, их приказы привели к жертвам среди мирного населения.

ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства. Ни один бункер не спасет их от наказания.

ШУВАЕВ Георгий Иванович: начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Данные на "ШУВАЕВА Георгия Ивановича", а именно — биография, паспорт и адрес регистрации/проживания можно увидеть по ссылке.

БЛАЖКО Александр Сергеевич: командир 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288 артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия во время обстрелов населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Данные на "БЛАЖКА Александра Сергеевича", а именно — биография, паспорт, ИНН, позывной и адрес регистрации/проживания можно найти по ссылкой.

Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.

Как сообщала Politeka, украинские амазонки защищают свою землю, пока русские жены ждут награбленное.

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