За сутки оккупанты обстреляли Харьков и область около 15 раз, пострадали 5 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
Под вражеский огонь попали районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чуевском районе.
«Уменьшение интенсивности огня – это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий», - добавил Синегубов.
Он рассказал, что оккупантам не хватает собственного человеческого ресурса. Уже пытались совершить призыв во временно захваченном Изюме, но это не удалось.
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«Россияне пытаются шантажировать население. Горожане отказываются уезжать на территорию РФ, когда им предлагают. Хотят остаться в Украине», — рассказал Синегубов.
Мы писали, на очередной сессии Днепровского городского совета 21 апреля депутаты переименовали все улицы и переулки, имевшие в названии пресловутое наследство рф.
Теперь в городе топонимы посвящены преимущественно героическому отражению украинцами российской агрессии.
Есть улицы Гостомельская, Ирпенская, переулки Конотопский и тому подобное. Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в Градостроительный реестр, геофондов и адресную книгу.
Также сообщалось, что Россия спешит ко Дню победы - появились новые данные британской разведки.
Кроме того Politeka.net писала, что мужчин с оккупированніх территорий Херсонской области планируют заставить воевать на стороне рф.