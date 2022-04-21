В Балаклее Харьковской области раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике.

Как констатируют в Генштабе ВСУ, происходит это несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы.

«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», - сообщили в Генштабе.

Также в новой сводке Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает частичную блокировку и обстрелы Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает обстрелы вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

Напомним, 20 апреля в Харькове после обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках. Также загорелись припаркованные авто.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович детально объяснил, как освободить Херсон.

Также сообщалось, что россияне готовятся окружить силы ВСУ на Донбассе.

Кроме того Politeka.net писала, что российские срочники пытаются вырваться из Украины, но их бросают в самое пекло войны.